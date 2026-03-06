ATX comienza sesión en terreno positivo este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el ATX, que empieza la sesión de mercado del viernes 6 de marzo con leves incrementos del 0,31%, hasta los 5.454,42 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, cuando obtuvo una disminución del 1,51%, sin lograr fijar una tendencia definida.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra un descenso 4,34%; por contra en el último año aún acumula una subida del 27,12%. El ATX se sitúa un 6,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 1,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).