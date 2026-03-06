Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 1,77% este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de marzo con notables subidas del 1,77%, hasta los 33.410,09 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el indicador pone el fin a tres jornadas de tendencia plana.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una bajada del 5,66%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,83% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).