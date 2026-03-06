Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 1,77% este 6 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión bursátil del viernes 6 de marzo con notables subidas del 1,77%, hasta los 33.410,09 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el indicador pone el fin a tres jornadas de tendencia plana.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una bajada del 5,66%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,83% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Loto Clásico de Chile: resultados ganadores de este 5 de marzo

Uno de los sorteos más esperados por los chilenos que se lleva a cabo tres días a la semana: domingo, martes y jueves

Loto Clásico de Chile: resultados

Virginia: Cuál será el estado del tiempo de Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Virginia: Cuál será el estado

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Texas: Cuál será el estado

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice KOSPI de Corea

Nikkei 225 este 6 de marzo: abre con tendencia a la baja

Apertura de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Nikkei 225 este 6 de