Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del viernes 6 de marzo con leves caídas del 0,34%, hasta los 5.242,44 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en valores negativos.

Con respecto a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un descenso 3,7%; pero desde hace un año acumula aún un incremento del 22,01%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 7,67% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).