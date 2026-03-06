Noticias

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 6 de marzo

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del viernes 6 de marzo con leves caídas del 0,34%, hasta los 5.242,44 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en valores negativos.

Con respecto a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un descenso 3,7%; pero desde hace un año acumula aún un incremento del 22,01%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 7,67% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Bélgica

Últimas Noticias

ATX comienza sesión en terreno positivo este 6 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX comienza sesión en terreno

Hang Seng ganó 1,72% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó 1,72% tras

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona ganan;

Apertura del AEX neerlandés este 6 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del AEX neerlandés este

FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 6 de marzo

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

FTSE MIB IDX se mueven