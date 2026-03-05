Noticias

Valor de apertura del euro en Perú este 5 de marzo de EUR a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 5 de marzo de EUR a PEN

El euro se negocia al inicio a 3,96 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,2% si se compara con los 3,97 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,03%, de manera que en el último año mantiene aún una bajada del 3,9%.

Con respecto a días pasados, suma dos sesiones seguidas en dígitos negativos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 9,83%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (7,62%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Pronóstico del clima: las temperaturas esperadas en Ciudad de Guatemala este 5 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima: las temperaturas

EEUU: el pronóstico del tiempo para Los Ángeles este 5 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: el pronóstico del tiempo

Estatus de la calidad del aire en Viña del Mar este 5 de marzo de 2026

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del

Antofagasta: calidad del aire este 5 de marzo de 2026

Estas son algunas sugerencias a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Antofagasta: calidad del aire este

Estatus de la calidad del aire en Coronel Norte este 5 de marzo de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) contempla cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Estatus de la calidad del