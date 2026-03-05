Valor de apertura del euro en Perú este 5 de marzo de EUR a PEN

El euro se negocia al inicio a 3,96 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,2% si se compara con los 3,97 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,03%, de manera que en el último año mantiene aún una bajada del 3,9%.

Con respecto a días pasados, suma dos sesiones seguidas en dígitos negativos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 9,83%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (7,62%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.