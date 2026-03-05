Noticias

Taiwan Weighted pierde 0,68% en la apertura de la jornada este 5 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con ligeras bajadas del 0,68%, hasta los 34.090,92 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo acumula tres sesiones seguidas en valores negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted registra una bajada del 1,76%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,74% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 16,15% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

El top 10 de las películas más vistas del momento que no podrás dejar de ver en Netflix en España

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

El top 10 de las

Clima hoy en España: temperaturas para Barcelona este 5 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas

Hang Seng pierde 0,71% tras la apertura de operaciones

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng pierde 0,71% tras

‘Cazadores del fin del mundo’ encabeza el ranking de las mejores películas en Prime Video México

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

‘Cazadores del fin del mundo’

Top de las mejores películas de Netflix en Uruguay

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Top de las mejores películas