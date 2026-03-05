Taiwan Weighted pierde 0,68% en la apertura de la jornada este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con ligeras bajadas del 0,68%, hasta los 34.090,92 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo acumula tres sesiones seguidas en valores negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted registra una bajada del 1,76%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,74% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 16,15% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).