Taiwan Weighted cerró al alza este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del jueves 5 de marzo con grandes incrementos del 2,57%, hasta los 33.672,94 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 34.319,68 puntos y un mínimo de 33.472,91 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,47%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso del 4,91%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,92% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).