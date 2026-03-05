Noticias

Taiwan Weighted cerró al alza este 5 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del jueves 5 de marzo con grandes incrementos del 2,57%, hasta los 33.672,94 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 34.319,68 puntos y un mínimo de 33.472,91 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,47%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso del 4,91%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,92% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

