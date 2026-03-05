Swiss Market se mueve negativamente en apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Swiss Market, que comienza la jornada del jueves 5 de marzo con descensos del 0,49%, hasta los 13.444,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas previas, el índice invierte el dato de la jornada anterior, en el que acabó con un incremento del 3,1%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

En la última semana, el Swiss Market marca una bajada 3,37%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 3,38%. El Swiss Market se sitúa un 4,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 3,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (13.023,81 puntos).