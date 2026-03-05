Noticias

PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 5 de marzo

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del jueves 5 de marzo con incrementos del 0,68%, hasta los 8.991,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas previas, el indicador acumula dos sesiones consecutivas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta la última semana, el PSI 20 marca un descenso 2,98%; sin embargo en términos interanuales acumula aún una subida del 33,41%. El PSI 20 se sitúa un 3,27% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 7,04% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

