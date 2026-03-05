Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Asunción

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Asunción para este viernes:

En Asunción se pronostica una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 15% durante el día y del 80% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 77% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 9.



El clima en Asunción

Asunción, la capital y ciudad más poblada de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y tropical de sabana, lo que hace que la temperatura promedio anual sea de 23 grados. También presenta muchas lluvias.

En dicha región los veranos son particularmente calurosos y húmedos, siendo hasta bochornosos al superar los 40 grados de sensación térmica. En Asunción la percepción de calor es aún mayor debido al efecto “isla calor” ‒que se refiere a la presencia de aire caliente en ciertas zonas de la ciudad a diferencia de las más cercanas a las zonas rurales‒ y el viento cálido proveniente de Brasil.

Por otro lado, la época invernal es irregular pues así como puede haber días cálidos con temperaturas de 30 grados también puede haber días fríos en los que el termómetro baja hasta los cero grados.

Otra peculiaridad del clima de Asunción son sus frecuentes precipitaciones, pues ya sea que caigan con fuerza en primavera, chaparrones en el verano o lloviznas débiles en invierno, la humedad permanece en el ambiente.

En cuanto a los registros históricos, se tiene que la temperatura máxima registrada en Asunción ha sido de 42.8 grados el 1 de octubre de 2020; mientras que la más baja fue el 27 de junio de 2011, cuando el termómetro cayó hasta -1.2 grados.

La mejor época para recorrer Paraguay



De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las lluvias son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a descender hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.