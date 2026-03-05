Euro: cotización de apertura hoy 5 de marzo en México

El euro se cotiza al inicio de operaciones a 20,48 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,16% con respecto a los 20,52 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un ascenso 0,89%; pero en términos interanuales aún conserva un descenso del 7,56%.

Si comparamos el valor con días pasados, invierte el dato de la jornada anterior, cuando cerró con un incremento del 0,61%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.