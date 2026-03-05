Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

En el mundo de las enormes fortunas, un día basta para cambiarlo todo, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

Los superricos vivieron una serie de movimientos en sus carteras: algunos subieron puestos y engrosaron sus cuentas, mientras que otros descendieron del podio con pérdidas millonarias.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los superricos

Elon Musk.

Su fortuna: $831.8B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $7.8B.

Larry Page.

Su fortuna: $250.8B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $2.2B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $231.5B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $2.1B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $224.6B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $515.4M.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Jeff Bezos.

Su fortuna: $222.6B.

Cuánto cambió: 0.1%.

Valor del cambio: $299.9M.

Larry Ellison.

Su fortuna: $195.9B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $1.1B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $157.0B.

Cuánto cambió: -4.3%.

Valor del cambio: $7.1B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $156.0B.

Cuánto cambió: -1.3%.

Valor del cambio: $2.1B.

Rob Walton & family.

Su fortuna: $146.0B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $742.6M.

Jim Walton & family.

Su fortuna: $143.3B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $740.9M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos titulares. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos.

El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD).

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente.

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”.

Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.