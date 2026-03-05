Clima en Puerto Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de marzo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este jueves 5 de marzo, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Puerto Plata.

La probabilidad de lluvia para este jueves en Puerto Plata es de 59% durante el día y del 49% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 50% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 29 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 48 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora por la noche.

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país dominicano, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.