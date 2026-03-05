Noticias

Clima en La Plata: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este jueves en La Plata, Argentina.

La probabilidad de lluvia para este jueves en La Plata es de 70% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 26 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 44 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

La Plata y el clima a lo largo del año

Ubicada a 56 km al sudeste de CABA la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante de Argentina en el negocio de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

