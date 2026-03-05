BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión en alza para el BIST 100, que comienza la jornada financiera del jueves 5 de marzo con subidas del 1,39%, hasta los 13.123,41 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el selectivo suma dos fechas consecutivas de ganancias.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca un descenso 5,44%; aunque en el último año mantiene aún una subida del 25,47%. El BIST 100 se sitúa un 8,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).