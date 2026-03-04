Dólar en Uruguay se fortalece: cotización de apertura del miércoles 4 de marzo del 2026

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar este miércoles 4 de marzo en Uruguay. (EFE/)

El dólar estadounidense registró una cotización de 38,74 pesos uruguayos al inicio de la sesión de este miércoles 4 de marzo, según Dow Jones, valor que representa un avance del 1,99% frente a los 37,99 pesos de la jornada anterior y marca la segunda sesión consecutiva de incrementos.

En los últimos siete días, la divisa acumula una subida del 2,57%. Sin embargo, en la comparación anual, el dólar aún muestra una baja de 5,73 %, lo que evidencia que, a pesar de las recientes alzas, la tendencia de largo plazo sigue siendo descendente.

La variabilidad de la cotización del dólar en Uruguay durante la última semana supera claramente el promedio anual, señalando una fase de inestabilidad potenciada actualmente por la coyuntura internacional.

El Grupo Financiero Monex informó en su análisis matutino que el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas, alcanzó un máximo de seis semanas situándose en 99,38 puntos. Este desempeño está vinculado a la persistencia del conflicto armado en Medio Oriente y a la declaración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de prolongar la ofensiva militar por más de cuatro semanas, lo que ha incrementado la presión sobre los precios energéticos.

Dicho entorno internacional ha llevado a los inversores a ajustar sus expectativas respecto a la política monetaria de la Reserva Federal (FED), previendo un posible repunte inflacionario impulsado también por la reciente estabilidad del mercado laboral en Estados Unidos.

Proyecciones económicas en Uruguay para 2026

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Fotografía de archivo de billetes de pesos uruguayos, en Montevideo. (EFE/ Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.