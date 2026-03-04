Noticias

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 4 de marzo de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 4 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,06% con respecto a la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 7,51 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,14% y en el último año acumula aún un ascenso del 2,35%.

Con respecto a días pasados, encadena dos sesiones seguidas de números positivos. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.

