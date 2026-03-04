Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 4,35% al cierre de este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada del miércoles 4 de marzo con fuertes descensos del 4,35%, hasta los 32.828,88 puntos. El índice marcó un máximo de 34.228,75 puntos y un volumen mínimo de 32.828,88 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,09%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un descenso del 5,39%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,3% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 11,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).