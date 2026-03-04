Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 4,35% al cierre de este 4 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada del miércoles 4 de marzo con fuertes descensos del 4,35%, hasta los 32.828,88 puntos. El índice marcó un máximo de 34.228,75 puntos y un volumen mínimo de 32.828,88 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,09%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un descenso del 5,39%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,3% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 11,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 4 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Nikkei 225: el principal índice

Santoral de hoy: cuáles son los onomásticos que se celebran este jueves 05 de marzo

La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral de hoy: cuáles son

Pronóstico del clima en Zaragoza este miércoles 4 de marzo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

Conoce el clima de este día en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India