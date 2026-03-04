Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,77% este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Swiss Market, que comienza la jornada en los mercados del miércoles 4 de marzo con incrementos del 0,77%, hasta los 13.508,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días anteriores, el índice bursátil con este dato interrumpe la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market marca una bajada 3,35% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene una subida del 4,25%. El Swiss Market se sitúa un 3,61% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 3,72% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).