Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que comienza la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con leves subidas del 0,21%, hasta los 8.897,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice bursátil pone punto final a dos jornadas de tendencia negativa.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 registra una bajada 4,29%; por el contrario desde hace un año aún acumula un incremento del 30,45%. El PSI 20 se sitúa un 4,29% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 5,92% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).