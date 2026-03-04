Noticias

Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 4 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que comienza la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con leves subidas del 0,21%, hasta los 8.897,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice bursátil pone punto final a dos jornadas de tendencia negativa.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 registra una bajada 4,29%; por el contrario desde hace un año aún acumula un incremento del 30,45%. El PSI 20 se sitúa un 4,29% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 5,92% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).

