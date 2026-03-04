Noticias

Índice Russell 2000 cierra jornada este 4 de marzo con ganancia de 1,06%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Russell 2000, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con subidas del 1,06%, hasta los 2.636,01 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 2.644,15 puntos y la cifra mínima de 2.608,50 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una disminución del 1,03%. El Russell 2000 se sitúa un 3,04% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

