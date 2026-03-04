Índice Russell 2000 cierra jornada este 4 de marzo con ganancia de 1,06%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Russell 2000, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con subidas del 1,06%, hasta los 2.636,01 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 2.644,15 puntos y la cifra mínima de 2.608,50 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una disminución del 1,03%. El Russell 2000 se sitúa un 3,04% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,09% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).