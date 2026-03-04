IBEX 35 de España cerró con ganancia de 1,97% este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el IBEX 35, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes subidas del 1,97%, hasta los 45.345,23 puntos. El selectivo marcó un máximo de 45.517,33 puntos y un mínimo de 44.327,50 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,61%.

En los últimos siete días, el IBEX 35 registra una bajada 3,87%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 20,16%. El IBEX 35 se sitúa un 4,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.468 puntos).