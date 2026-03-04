Noticias

IBEX 35 de España cerró con ganancia de 1,97% este 4 de marzo

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el IBEX 35, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes subidas del 1,97%, hasta los 45.345,23 puntos. El selectivo marcó un máximo de 45.517,33 puntos y un mínimo de 44.327,50 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,61%.

En los últimos siete días, el IBEX 35 registra una bajada 3,87%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 20,16%. El IBEX 35 se sitúa un 4,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.468 puntos).

