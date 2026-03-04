Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 4 de marzo en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy 4 de marzo en Guatemala

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza al inicio a 8,92 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,53% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando cerró con 8,78 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una subida 0,69%, de modo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 4,72%.

En relación a fechas pasadas, con este dato frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a los números logrados para el último año (18,94%), de manera que está presentando un comportamiento más inestable.

