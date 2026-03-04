Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 4 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 12,06%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que cerró la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con grandes bajadas del 12,06%, hasta los 5.093,54 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 5.672,12 puntos y un volumen mínimo de 5.059,45 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 10,8%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI acumula una bajada del 14,68%. El KOSPI se sitúa un 19,24% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 18,19% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

