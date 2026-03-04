El principal índice de Corea de Sur este 4 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 12,06%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que cerró la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con grandes bajadas del 12,06%, hasta los 5.093,54 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 5.672,12 puntos y un volumen mínimo de 5.059,45 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 10,8%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI acumula una bajada del 14,68%. El KOSPI se sitúa un 19,24% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 18,19% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).