El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 3 de marzo con baja de 3,04%

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la sesión de mercado del martes 3 de marzo con grandes descensos del 3,04%, hasta los 68.436,26 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas sucesivas en cifras negativas.
En los últimos siete días, el índice mexicano anota una disminución del 3,52%. El índice BMV se sitúa un 4,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 6,7% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.141,36 puntos).