Noticias

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 3 de marzo con baja de 3,04%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que comienza la sesión de mercado del martes 3 de marzo con grandes descensos del 3,04%, hasta los 68.436,26 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas sucesivas en cifras negativas.

En los últimos siete días, el índice mexicano anota una disminución del 3,52%. El índice BMV se sitúa un 4,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 6,7% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en México

Últimas Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 4 de marzo en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 4 de marzo de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Precio del dólar se ajusta luego de alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 4 de marzo en Perú

Tipo de cambio se disparó en la última sesión. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar se ajusta

Valor de apertura del euro en Colombia este 4 de marzo de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Cada semana se disputan grandes encuentros en el futbol mexicano, por este motivo te compartimos todos los detalles de los próximos juegos que se van a disputar

Partidos de la Liga MX: