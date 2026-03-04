Noticias

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 2,82% al cierre de este 4 de marzo

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el índice mexicano, que terminó la sesión del miércoles 4 de marzo con grandes ascensos del 2,82%, hasta los 70.368,67 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 70.513,20 puntos y un volumen mínimo de 68.394,69 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3%.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca una bajada del 1,09%. El índice BMV se sitúa un 1,72% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 9,71% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

