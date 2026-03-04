El principal indicador de la BMV registró ganancia de 2,82% al cierre de este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el índice mexicano, que terminó la sesión del miércoles 4 de marzo con grandes ascensos del 2,82%, hasta los 70.368,67 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 70.513,20 puntos y un volumen mínimo de 68.394,69 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3%.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca una bajada del 1,09%. El índice BMV se sitúa un 1,72% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 9,71% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).