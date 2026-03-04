Cierre del BIST 100 este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BIST 100, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con una variación del 0,08%, hasta los 12.943,19 puntos. El selectivo marcó un máximo de 13.086,15 puntos y un mínimo de 12.824,76 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 6,28%; pese a ello en el último año aún mantiene una subida del 27,03%. El BIST 100 se sitúa un 9,74% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 14,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).