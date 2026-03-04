Noticias

Cierre del BIST 100 este 4 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BIST 100, que acabó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con una variación del 0,08%, hasta los 12.943,19 puntos. El selectivo marcó un máximo de 13.086,15 puntos y un mínimo de 12.824,76 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 6,28%; pese a ello en el último año aún mantiene una subida del 27,03%. El BIST 100 se sitúa un 9,74% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 14,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

Peso mexicano se recupera frente al dólar pese a conflicto en Medio Oriente: cotización de apertura del miércoles 4 de marzo

La moneda local muestra resistencia al inicio de la jornada aun cuando crece la demanda del billete verde por tensiones geopolíticas

Peso mexicano se recupera frente

Precio del dólar retrocede luego de alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 4 de marzo en Perú

Tipo de cambio se disparó en la última sesión. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar retrocede luego

Valor de apertura del dólar en Canadá este 4 de marzo de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del euro en Canadá este 4 de marzo de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 4 de marzo con alza de 0,35%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000