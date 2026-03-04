Noticias

BIST 100 inicia la jornada con tendencia a la baja este 4 de marzo

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BIST 100, que comienza la sesión del miércoles 4 de marzo con ligeras caídas del 0,34%, hasta los 12.889,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con días previos, el índice acumula cuatro fechas seguidas cayendo.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 registra una bajada 6,67%; por contra desde hace un año aún mantiene un incremento del 26,5%. El BIST 100 se sitúa un 10,11% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 14,45% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

