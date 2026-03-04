Noticias

BEL-20 INDEX cierra operaciones con tendencia alcista este 4 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Positiva sesión para el BEL-20 INDEX, que cerró rueda bursátil del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 1,18%, hasta los 5.313,78 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 5.353,69 puntos y un mínimo de 5.236,81 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,18%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una bajada 5,39%; sin embargo desde hace un año aún acumula un incremento del 18,89%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 6,41% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 4,2% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

