ATX cierra operaciones al alza este 4 de marzo

Cierre de operaciones ATX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el ATX, que terminó la sesión de mercado del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 1,51%, hasta los 5.515,85 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 5.527,61 puntos y la cifra mínima de 5.377,60 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,71%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX acumula una disminución 4,34%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 30,07%. El ATX se sitúa un 5,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 3,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

