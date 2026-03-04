ATX cierra operaciones al alza este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el ATX, que terminó la sesión de mercado del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 1,51%, hasta los 5.515,85 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 5.527,61 puntos y la cifra mínima de 5.377,60 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,71%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX acumula una disminución 4,34%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 30,07%. El ATX se sitúa un 5,23% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 3,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.351,75 puntos).