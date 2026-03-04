ATX abre la jornada en terreno negativo este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el ATX, que comienza la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con leves descensos del 0,34%, hasta los 5.415,33 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil encadena cinco sesiones consecutivas en caída.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra una disminución 6,08%; aunque en el último año aún mantiene una subida del 27,7%. El ATX se sitúa un 6,96% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,19% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).