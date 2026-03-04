Noticias

ATX abre la jornada en terreno negativo este 4 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el ATX, que comienza la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con leves descensos del 0,34%, hasta los 5.415,33 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil encadena cinco sesiones consecutivas en caída.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra una disminución 6,08%; aunque en el último año aún mantiene una subida del 27,7%. El ATX se sitúa un 6,96% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,19% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

