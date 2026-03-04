Apertura del principal índice de Bruselas este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada del miércoles 4 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 5.257,63 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice con este valor interrumpe la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca una disminución 6,39%; pese a ello en el último año aún acumula un ascenso del 17,64%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 7,4% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 3,1% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).