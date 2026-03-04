Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el Swiss Market, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con subidas del 0,79%, hasta los 13.510,74 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 13.626,33 puntos y un volumen mínimo de 13.440,21 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,37%.

En la última semana, el Swiss Market marca una bajada 3,34%; por contra desde hace un año aún mantiene un ascenso del 4,26%. El Swiss Market se sitúa un 3,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 3,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).