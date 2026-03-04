Noticias

Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 4 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el Swiss Market, que cerró la sesión del miércoles 4 de marzo con subidas del 0,79%, hasta los 13.510,74 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 13.626,33 puntos y un volumen mínimo de 13.440,21 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,37%.

En la última semana, el Swiss Market marca una bajada 3,34%; por contra desde hace un año aún mantiene un ascenso del 4,26%. El Swiss Market se sitúa un 3,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 3,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).

