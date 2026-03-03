Noticias

Taiwan Weighted cerró a la baja este 3 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión del martes 3 de marzo con notables caídas del 2,2%, hasta los 34.323,65 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 35.264,59 puntos y un mínimo de 34.323,65 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,67%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento del 1,63%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,08% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 16,95% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

