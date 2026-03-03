Taiwan Weighted cerró a la baja este 3 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión del martes 3 de marzo con notables caídas del 2,2%, hasta los 34.323,65 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 35.264,59 puntos y un mínimo de 34.323,65 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,67%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento del 1,63%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,08% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 16,95% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).