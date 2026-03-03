Swiss Market se mueve negativamente en apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Swiss Market, que comienza la sesión de mercado del martes 3 de marzo con grandes bajadas del 1,47%, hasta los 13.630,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador acumula dos fechas consecutivas en valores negativos.

En la última semana, el Swiss Market marca un descenso 2,62%; por el contrario en el último año mantiene aún un incremento del 4,51%. El Swiss Market se sitúa un 2,74% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 4,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).