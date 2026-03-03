Noticias

Índice ATX este 3 de marzo: pierde 2,06% al comienzo de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el ATX, que comienza la jornada en los mercados del martes 3 de marzo con fuertes caídas del 2,06%, hasta los 5.517,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el indicador encadena cuatro fechas consecutivas en valores negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX registra un descenso 3,34%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 35,93%. El ATX se sitúa un 5,2% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 3,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).

