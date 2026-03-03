El Russell 2000 inicio operaciones este 3 de marzo con baja de 2,77%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Russell 2000, que empieza la sesión del martes 3 de marzo con fuertes caídas del 2,77%, hasta los 2.582,29 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice invierte el valor de la jornada anterior, en el que obtuvo un incremento del 1,68%, mostrándose incapaz de establecer una clara tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 2,64%. El Russell 2000 se sitúa un 5,02% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).