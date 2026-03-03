Noticias

El Russell 2000 inicio operaciones este 3 de marzo con baja de 2,77%

Apertura de sesión Russell 2000: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Russell 2000, que empieza la sesión del martes 3 de marzo con fuertes caídas del 2,77%, hasta los 2.582,29 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice invierte el valor de la jornada anterior, en el que obtuvo un incremento del 1,68%, mostrándose incapaz de establecer una clara tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 2,64%. El Russell 2000 se sitúa un 5,02% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 2,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Estados Unidos

Últimas Noticias

Dólar en República Dominicana: cotización de apertura del tipo de cambio este martes 3 de marzo de 2026

Los efectos de la situación geopolítica actual repercuten en el flujo comercial y en el costo de las principales materias primas

Dólar en República Dominicana: cotización

México: cotización de apertura del dólar hoy 3 de marzo de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Dólar en Chile: caída del cobre y tensión internacional debilitan al peso en la apertura del martes 3 de marzo de 2026

Esta es la cotización de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en Chile: caída del

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia la jornada este 2 de marzo con baja de 1,15%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Dólar: cotización de apertura hoy 3 de marzo en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy