BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 3 de marzo

Mal día para el BEL-20 INDEX, que inaugura la sesión de mercado del martes 3 de marzo con fuertes caídas del 1,65%, hasta los 5.277,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el selectivo acumula dos fechas sucesivas de números negativos.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX anota un descenso 6,25%; aunque en el último año aún conserva un incremento del 18,24%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 7,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 3,49% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).