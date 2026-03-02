Valor de cierre del euro en México este 2 de marzo de EUR a MXN

El euro se pagó al cierre a 20,25 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,78% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 20,41 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una bajada 0,52%, por lo que desde hace un año aún acumula una bajada del 8,8%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, con este dato cortó la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal ahora mismo.