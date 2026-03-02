Taiwan Weighted cerró a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del lunes 2 de marzo con bajadas del 0,9%, hasta los 35.095,09 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 35.345,72 puntos y un mínimo de 34.605,36 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,09%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted registra una subida del 4,43%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,9% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 19,58% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).