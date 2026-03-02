Ranking de Paramount+ en Estados Unidos: estas son las películas más populares del momento

Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Semana a semana, Paramount+ publica su ranking con las películas más reproducidos en Estados Unidos, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Top de películas más vistas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Perseguido

En el año 2017, el mundo se ha colapsado por culpa de una grave crisis económica. La primera potencia del planeta, los Estados Unidos de América, se hallan inmersos en el caos y el desconcierto. Para salir del atolladero, el gobierno inventa un videojuego que se emite por televisión y que logra altas cotas de audiencia. Consiste en soltar a varios convictos para que corran hacia la libertad mientras son perseguidos por auténticas máquinas de matar. Entre los participantes se encuentra Ben Richards (Arnold Schwarzenneger), dispuesto a aprovechar la oportunidad que le han ofrecido.

2. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

3. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

4. Scream VI

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo.

6. Pálido (Due Justice)

Un abogado con pasado militar persigue a la pandilla que mató a su esposa y se llevó a su hija.

7. Bob Esponja: Una aventura pirata (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

Desesperado por ser un gran tipo, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Krabs siguiendo a The Flying Dutchman, un misterioso pirata fantasma, en una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más profundas del mar profundo, donde ninguna Esponja ha ido antes.

8. Scream 2

La universidad de Windsor ofrece una variada opción de materias para sus estudiantes, justo lo que Sidney Prescott necesita. Es primavera, dos años después de los asesinatos en Woodsboro, California y el año escolar está llegando a su fin. Sid tiene una compañera de habitación, un novio y es la elegida para encabezar el reparto de la obra que se representa en la universidad este curso. Randy, otro de los supervivientes de los asesinatos de Woodsboro, estudia cine en Windsor. También es feliz, como Sid. Pero el pasado nunca queda atrás. De hecho, vuelve y alguien es asesinado mientras ve la película "Stab" (Puñalada) en el cine del campus, el día del estreno nacional. Stab, basada en la novela superventas escrita por la periodista Gale Weathers, describe los asesinatos de Woodsboro. El libro no sólo se vendió como rosquillas, además ayudó a salir de la prisión a Cotton Weary, el hombre acusado por Sidney de la muerte de su madre.

9. Scary Movie

Tras el asesinato de una bella estudiante, un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellas. La heroína, Cindy y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

10. Misión: Imposible - Sentencia final (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "the Entity".

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.