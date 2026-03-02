Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con grandes caídas del 2,6%, hasta los 5.302,33 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días previos, el indicador cambia el sentido del resultado previo, en el que marcó un ascenso del 3,16%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado.

En la última semana, el BEL-20 INDEX marca una disminución 5,4%; aunque en el último año aún mantiene una subida del 18,87%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 6,61% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 3,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.099,49 puntos).