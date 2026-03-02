Peso mexicano retrocede ante el dólar al cierre de la cotización de tipo de cambio hoy lunes 2 de marzo

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

La cotización USD/MXN experimenta un incremento impulsada por la creciente demanda de activos considerados refugio, en un contexto donde los instrumentos con mayor exposición al riesgo registran pérdidas generalizadas.

El peso mexicano cae y se posiciona en el undécimo puesto entre las monedas de países emergentes que más terreno ceden frente al dólar.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,33 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,1% si se compara con los 17,32 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,9% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún una bajada del 15,34%.

En el mercado de futuros (CME), las probabilidades implícitas para que la Reserva Federal reduzca en 25 puntos básicos la tasa de fondos federales en la reunión de julio se sitúan en 45%, por debajo del nivel observado la semana anterior. La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos refleja tanto este ajuste en las expectativas monetarias como el aumento en la aversión al riesgo.

El avance de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente durante el fin de semana ha generado presiones alcistas sobre los precios de materias primas, en particular el crudo, que sube cerca de 9% respecto al cierre anterior, lo que eleva las previsiones de inflación global. El índice DXY, que mide el desempeño del dólar, marca un máximo de 39 días al alcanzar los 98,56, impulsado por la inquietud de los inversionistas y la mayor demanda de activos refugio.

Respecto de días previos, encadenó cuatro jornadas sucesivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en estos días.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mundo. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.