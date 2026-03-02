‘Los Bridgerton’ arrasan con el ranking de las mejores series de Netflix España para engancharse el fin de semana

La exitosa serie de Netflix ya tiene fecha de estreno en México Crédito: Netflix

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

Bridgerton temporada 4

1. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

2. Salvador

Tras la muerte de su hija en extrañas circunstancias, Salvador, un conductor de ambulancia, se adentra en el violento mundo de los ultras del fútbol para encontrar a los responsables. Una búsqueda de la verdad que pondrá a prueba sus propios límites.

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

3. El agente nocturno

Basada en la novela de Matthew Quirk, El agente nocturno» es una sofisticada historia de intriga y acción sobre Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente del FBI de rango bajo cuyos esfuerzos por salvar a la presidenta, le dan la oportunidad de trabajar en un programa de investigación secreto llamado Acción Nocturna.

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

4. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

"Baki-Dou: El samurái invencible" se mete en el ranking de las series y programas más vistos del momento. (Netflix)

Baki y los luchadores más fuertes del Estadio clandestino se enfrentan a una amenaza de proporciones históricas: el resucitado Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de Japón.

5. Falling Skies

"Falling Skies" se cuela entre las mejores series para engancharse en la plataforma de streaming. (Netflix)

Falling Skies comienza con las caóticas consecuencias de un ataque alienígena que ha dejado a la mayor parte del mundo completamente incapacitado. En los seis meses transcurridos desde la invasión inicial, los pocos supervivientes se han unido en las afueras de las grandes ciudades para emprender la difícil tarea de contraatacar. Cada día es una prueba de supervivencia, ya que los ciudadanos soldados trabajan para proteger a las personas a su cargo, a la vez que participan en una campaña de insurgencia contra la fuerza alienígena ocupante.

6. Unfamiliar

"Unfamiliar" se mete en el ranking de las más vistas del momento. (Netflix)

Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad.

7. Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix

"Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix" se mete en el listado de las producciones más vistas. (Netflix)

Serie documental sobre el mundo de la Fórmula 1 de los productores de Senna y Amy. Se centrará en la vida personal de los corredores, sus familias, amigos y el mundo que hay detrás de las carreras.

8. Él y ella (HIS & HERS)

Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas.

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

9. En el barro

Gladys, "la Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia "China" Suárez) y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

10. Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los relatos de las sobrevivientes avivan esta docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.