Índice Russell 2000 cierra jornada este 2 de marzo con ganancia de 0,9%

Cierre de operaciones Russell 2000: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buena sesión para el Russell 2000, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con incrementos del 0,9%, hasta los 2.655,94 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 2.658,62 puntos y la cifra mínima de 2.596,69 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,33%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una subida del 1,33%. El Russell 2000 se sitúa un 2,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 5,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).

