Índice Russell 2000 cierra jornada este 2 de marzo con ganancia de 0,9%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Russell 2000, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con incrementos del 0,9%, hasta los 2.655,94 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 2.658,62 puntos y la cifra mínima de 2.596,69 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,33%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una subida del 1,33%. El Russell 2000 se sitúa un 2,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 5,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).