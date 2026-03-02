Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el FTSE MIB IDX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 2,41%, hasta los 46.071,73 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el indicador encadena dos jornadas consecutivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX anota un descenso del 1,34%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,86% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 3,56% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.488 puntos).