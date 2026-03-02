Índice ATX este 2 de marzo: pierde terreno al comienzo de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que empieza la jornada del lunes 2 de marzo con grandes caídas del 3,41%, hasta los 5.507,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice bursátil acumula tres sesiones seguidas en valores negativos.

En los últimos siete días, el ATX anota una bajada 5,33%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene una subida del 32,5%. El ATX se sitúa un 5,38% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 2,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).