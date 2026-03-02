Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Guatemala

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Guatemala

En la jornada de hoy el euro se cotiza en la sesión de hoy a 8,97 quetzales en promedio, lo que implicó una bajada del 1,11% frente a los 9,07 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un incremento 1,46%, por lo que en el último año todavía mantiene un ascenso del 6,13%.

Respecto de días pasados, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. La cifra de la volatilidad es inferior a los números logrados para el último año (18,79%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible recientemente.

