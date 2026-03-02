Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

2. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores más fuertes del Estadio clandestino se enfrentan a una amenaza de proporciones históricas: el resucitado Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de Japón.

3. WWE Elimination Chamber 2025: Toronto

John Cena entra a su último combate en Elimination Chamber mientras el camino a WrestleMania llega a Toronto.

4. El agente nocturno

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

5. Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix

Serie documental sobre el mundo de la Fórmula 1 de los productores de Senna y Amy. Se centrará en la vida personal de los corredores, sus familias, amigos y el mundo que hay detrás de las carreras.

6. Smallville

Serie que narra los inicios de Superman -Clark Kent- en su pueblo natal, Smallville. Allí vivía con sus padres, estudiaba en el instituto local y conoció a su primera novia, Lana Lang y a su futuro rival, Lex Luthor.

7. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)

La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.

8. El arte de parecer Sarah (레이디 두아)

Un cadáver aparece en pleno centro. Una firma de lujo está en auge. Un inspector pone a prueba la historia cambiante de una mujer. ¿Qué ocurrió en realidad?

9. María la caprichosa

María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?

10. En el barro

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.