El principal índice surcoreano este 27 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1%

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que acabó la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con descensos del 1%, hasta los 6.244,13 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 6.347,41 puntos y un mínimo de 6.153,87 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,05%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI acumula un incremento del 7,5%. El KOSPI se sitúa un 1% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 44,89% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

