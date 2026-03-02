El principal índice surcoreano este 27 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 1%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el KOSPI, que acabó la sesión de mercado del viernes 27 de febrero con descensos del 1%, hasta los 6.244,13 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 6.347,41 puntos y un mínimo de 6.153,87 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,05%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI acumula un incremento del 7,5%. El KOSPI se sitúa un 1% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 44,89% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).