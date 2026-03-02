Noticias

El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 2 de marzo

Cierre de sesión Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que acabó la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 1,24%, hasta los 24.865,70 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 24.989,35 puntos y un mínimo de 24.603,50 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una bajada 3,3% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún un incremento del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 5,56% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,16% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 2 de marzo de EUR a BRL

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Uruguay

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Brasil

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Chile este 2 de marzo de USD a CLP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Euro: cotización de apertura hoy 2 de marzo en Chile

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy