El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nifty 50, que acabó la jornada financiera del lunes 2 de marzo con fuertes descensos del 1,24%, hasta los 24.865,70 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 24.989,35 puntos y un mínimo de 24.603,50 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una bajada 3,3% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún un incremento del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 5,56% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,16% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).